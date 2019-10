Le Chili et la Patagonie, un dépaysement assuré

À l’invitation des Aventuriers Voyageurs, les Nord-Côtiers pourront découvrir le Chili et la Patagonie lors de la projection d’un film-voyage à saveur intimiste, le 22 octobre à 19 h et le 23 octobre à 13 h au Ciné-Centre de Sept-Îles et de Baie-Comeau. D’autres représentations auront lieu à la Salle de diffusion de la Shed-à-Morue à Havre-Saint-Pierre, le 29 octobre à 13 h 15 et 19 h 15.

D’une durée de 90 minutes, ce long-métrage est le véritable fruit d’un travail à deux. « Moi, je m’occupe de la caméra, du montage, de la narration et de la préparation », souligne Alain Bouchard, un habitué des Aventuriers Voyageurs qui compte plus d’une dizaine d’œuvres à son actif. « Richard (Plourde) s’occupe de la planification et de la logistique du voyage. »

Pour les aider à tracer cet itinéraire, les deux globe-trotteurs ont eu recours au service d’une agence locale de voyage à Santiago. « Ceci nous a évité beaucoup de préparatifs. On nous a soumis un itinéraire de 30 jours qu’on a modifié en fonction de nos intérêts. On a réservé nos billets d’avion pour les vols locaux. On a loué des voitures et pris en charge les réservations d’hôtel. Nous n’avions qu’à suivre le cahier de charge qui nous avait été fourni », explique-t-il.

Des détails sur la destination

Connue de plusieurs, la cordillère des Andes constitue l’épine dorsale de l’Amérique du Sud et se situe entre le Chili et l’Argentine. Cette particularité géographique fait en sorte d’occasionner plusieurs saisons en raison de l’absence de vent. Quant à elle, la Patagonie, qui est partagée moitié-moitié entre les deux pays mentionnés auparavant, est composée de plages arides que les vents assèchent davantage. À cet endroit, on ne retrouve pas beaucoup de verdures contrairement aux villes du centre qui sont les plus peuplées.

Fait assez surprenant, le Chili n’avait pas été visité jusqu’à maintenant par d’autres cinéastes des Aventuriers Voyageurs. Une situation sûrement explicable par le fait qu’il s’agit d’une destination assez coûteuse, tient à préciser M. Bouchard, qui s’est mis à voyager à partir de 18 ans. Il avait même séjourné trois ans en France. Un pays qu’il a visité à de maintes reprises.

En tant que cinéaste, Alain Bouchard arrive à développer sa propre signature. Un élément soulevé par plusieurs cinéphiles. « Les gens qui viennent voir mes films me disent qu’ils sont personnalisés et qu’ils y retrouvent une touche chaleureuse qu’ils apprécient. C’est à la fois la transmission d’informations et des moments de pure contemplation », conclut-il.