Le chemin de fer de la Côte-Nord a 60 ans

Le chemin de fer d’ArcelorMittal reliant la mine de Mont-Wright à ses installations de Port-Cartier fête ses 60 ans. Sa création a marqué les débuts d’une voie essentielle pour le développement du Nord du Québec.

Inauguré le 10 décembre 1960, il est encore aujourd’hui essentiel à la vitalité économique de la Côte-Nord. En effet, c’est un lien stratégique pour l’expédition de plus de 25 millions de tonnes de minerai de fer sur les marchés internationaux chaque année.

« Notre chemin de fer est au cœur de la riche histoire de notre entreprise au Québec. Il fait partie intégrante du patrimoine de la province et nous sommes fiers du chemin parcouru ces 60 dernières années. Je salue l’expertise de nos employés qui en assurent, de façon sécuritaire et compétente, l’exploitation, l’entretien et l’évolution continue », a déclaré Mapi Mobwano, président du comité de gestion d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, par voie de communiqué.

« Je remercie nos employés qui font un travail remarquable pour coordonner de façon impeccable l’ensemble de nos activités, avec tous les défis qu’implique le transport, chaque jour, de 75 000 tonnes de minerai de fer sur une voie ferrée simple. Les avancées technologiques que nous intégrons continuellement en font un actif de classe mondiale dont nous pouvons tous être fiers », a ajouté Michael LaBrie, directeur général, ArcelorMittal Infrastructure Canada.

La voie de chemin de fer d’ArcelorMittal est longue de 420 km et compte 50 % de courbes, 20 ponts, 5 tunnels et 19 voies d’évitement. Un convoi qui circule sur cette voie compte 210 wagons et mesure plus de deux kilomètres, ce qui nécessite l’usage de trois locomotives. L’équipe d’ArcelorMittal Infrastructure Canada, qui assure son exploitation et celle du port de mer à Port-Cartier, compte plus de 600 travailleurs spécialisés.

ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. assure le transport de concentré entre le complexe minier du Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant d’exporter les produits d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. sur quatre continents.