Le Chef Mike Mckenzie demande au gouvernement d’agir rapidement contre le racisme

Le Chef d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), Mike « Pelash » Mckenzie, demande au gouvernement Legault d’adopter le plus rapidement possible des mesures pour lutter contre le racisme envers les Autochtones.

Pour le Chef, les solutions pour mettre fin à ce problème sont connues étant donné les nombreuses commissions d’enquête qui se sont tenues dans les dernières années. Il espère donc que le groupe de travail formé par le gouvernement québécois pourra mettre en place des actions concrètes à l’automne.

Par voie de communiqué, le Chef Mike Mckenzie propose quelques solutions. Il suggère la reconnaissance de la présence historique des Innus sur leur territoire traditionnel non cédé, le Nitassinan, sur lequel ils possèdent des droits dont celui de la pêche alimentaire, sociale et rituelle. Pour les Innus, les accès à la rivière Mishta-Shipu et à la Baie-des-homards sont au cœur de leur identité et de leur patrimoine. Les Innus y exercent leurs droits ancestraux, dont la pêche pour subsistance, depuis des temps immémoriaux. Ils n’ont jamais renoncé à ces droits.

Le Chef d’ITUM rappelle que des incidents à caractères racistes se produisent encore contre des membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

« Les événements de la semaine passée sont un exemple flagrant du racisme dont les Innus sont victimes depuis des centaines d’années. L’ignorance des droits des Autochtones est la principale source de cette tension. La problématique persiste cependant parce que les gouvernements n’agissent pas pour mettre fin au système colonial, un système qui nous considère comme des étrangers sur nos propres terres. Ça suffit! », affirme le Chef Mike « Pelash » Mckenzie.

Pour le Chef Mckenzie, il est clair qu’il y a du racisme systémique. Face à ce problème, la sensibilisation et l’éducation autant auprès des étudiants que de la population en général sont au cœur de la solution. « Ce qui se passe est désolant et nous devrons faire de l’éducation pour briser l’ignorance et les préjugés. Nous ne serons jamais des illégaux sur nos territoires et si nous voulons la réconciliation tant souhaitée par les gouvernements, il faut travailler à l’échelle humaine et s’unir, Innus et Québécois, contre ce racisme qui agit comme un cancer social », déclare Mike Mckenzie