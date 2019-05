Le Championnat régional d’athlétisme s’ouvre sur une piste rafraîchie

C’est devant quelque 550 étudiants-athlètes, entraîneurs, accompagnateurs, dignitaires, bénévoles et spectateurs que la Ville de Sept-Îles a souligné, ce samedi 26 mai, la réouverture de la piste d’athlétisme Guillaume-Leblanc qui s’est refaite une cure de beauté.

L’occasion était parfaite alors que le site accueille l’édition 2019 du Championnat régional scolaire d’athlétisme du RSEQ Côte-Nord, samedi et dimanche, 25 et 26 mai.

Les travaux à la piste située derrière le Cégep de Sept-Îles a nécessité des investissements de 2,1 M $.

Ils ont été réalisés entre le 3 juillet et le 30 septembre 2018.

«Les travaux consistaient à enlever complètement le revêtement sportif et l’asphalte de la piste et à en reprofiler la fondation. Les zones de sauts et les accès ont été reconfigurés et une nouvelle surface synthétique, conforme à la pratique des différentes disciplines de l’athlétisme, a été installée et lignée», indique la Ville dans un communiqué.

Le conseiller Denis Miousse, qui agissait à titre de maire suppléant pour l’occasion, mentionne que la piste d’athlétisme Guillaume Leblanc est «une installation sportive importante pour la municipalité, utilisée à la fois par les organismes du milieu, le sport scolaire et une grande partie de la population.»

La cérémonie de réouverture de la piste Guillaume Leblanc a permis de souligner les 40 ans du Club d’athlétisme de Sept-Îles.

Pour ce qui est du Championnat régional d’athlétisme du RSEQ Côte-Nord, qui réunit des étudiants-athlètes de Tadoussac à Blanc-Sablon, et de Fermont, il sert de sélections pour la compétition provinciale qui aura lieu à Saguenay du 7 au 9 juin.