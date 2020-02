Le Championnat des partenaires plait aux participants

Il y avait de la vie au Club de curling de Sept-Îles du 6 au 9 février avec la présentation de la première édition du Championnat des partenaires, tournoi qui remplace le Rendez-vous BestBuy.

Cette compétition disputée en formule Schenkel a rassemblé 26 équipes sur les glaces. La formule mise de l’avant, fort appréciée des joueuses et des joueurs, permettait des affrontements entre formations de calibre similaire.

Au terme des quatre parties et des reclassements après chacun des duels, trois formations ont été sacrées, une pour la section A, une pour celle du B et une pour celle du C.

Dans le A, l’équipe de tête est celle formée de Louise Canuel, Julien Villeneuve, Myra Dupuis et Annie Méthot. Pour le B, on retrouve le quatuor composé d’André Lessard, Laval Chouinard, Annette Hautcoeur et Évelyne Landry. Finalement, pour le C, le titre revient à Dimitri St-Pierre, Jérémy Gagnon, Audrey Marcoux et Sarah-Pier Babin. Les équipes gagnantes ont reçu une bourse, montant couvrant les frais d’inscription à leur participation au Championnat des partenaires, soit 120$.

Plusieurs participants sont repartis du club du 21, rue Comeau avec un des nombreux prix de présence offerts. Quant à Mike André, il pourra se gâter chez Centre Hi-Fi, ayant remporté le tirage de la carte-cadeau de 1 000$. L’organisation du tournoi a vendu pour 1 200$ de billets, montant qui servira aux activités du Club de curling de Sept-Îles.

« On ne promet rien, mais on espère revenir l’an prochain », a souligné Guy Dionne, un des responsables du Championnat des partenaires.

CURLING EN BREF

Inscriptions pour l’Alouette Côte-Nord Invitation…

La 68e édition du Alouette Côte-Nord Invitation, le plus vieux tournoi du Club de curling de Sept-Îles, est en pleine préparation. C’est du 26 février au 1er mars que s’affronteront les formations inscrites. Les équipes intéressées ont jusqu’au 15 février pour s’inscrire, au coût de 300$ (trois parties assurées).

…et pour le Bouton Rose

Les inscriptions pour la première édition du Tournoi Bouton Rose, tournoi pour les femmes, et au profit de l’Élyme des sables, sont toujours en cours. Il est possible pour vous mesdames de confirmer votre qu’équipe jusqu’au 28 février. Il en coûte 240$ par formation, prix comprenant quelques à-côtés. Pour information et inscription : suznne.cassista@elymedessables.com ou 418 962-4404.

Parcours d’équipe Laflamme au Championnat provincial senior

Le parcours d’Équipe Laflamme (Denis Laflamme, Michel Lachance, Steve Tremblay et Steeve Villeneuve du Saguenay) au Championnat provincial senior de Curling Québec s’est arrêté après la ronde préliminaire. Les trois Septiliens et leur acolyte de Chicoutimi ont terminé la phase de matchs de groupes avec un dossier de quatre victoires et trois revers. Une victoire de plus aurait pu leur permettre un match de bris d’égalité.

Déjeuner au profit des juniors

La Côte-Nord sera représentée par deux équipes du Club de curling de Sept-Îles, une de filles et une de gars, pour le Championnat provincial U15 du 5 au 8 mars à Rouyn-Noranda. Pour financer ce périple en Abitibi-Témiscamingue, la population est invitée à prendre son premier repas du dimanche 16 février dans l’édifice du 21, rue Comeau entre 8h et midi. Le déjeuner est au coût de 12$ pour les 13 ans et plus et 6$ pour les 5 à 10 ans.