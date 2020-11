Le centre intégré de santé rend hommage aux proches aidants

Dans le cadre de la semaine nationale des personnes proches aidantes, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord tient à remercier les personnes proches aidantes, et à rappeler l’importance de leur apporter du soutien.

Le thème de cette année est l’épuisement et l’appauvrissement, avec comme slogan « Aimer sans s’épargner ». Le but est de mettre en avant l’attitude positive des personnes proches aidantes et le fait que trop souvent, elles n’épargnent pas leurs peines, multiplient les tâches et les heures au risque de s’épuiser. Les sacrifices consentis par les personnes proches aidantes pour prendre soin de leurs êtres chers sont nombreux et cette semaine est l’occasion de le souligner.

« Le CISSS de la Côte-Nord disposera d’un montant de 84 500 $ pour bonifier l’aide aux personnes proches aidantes de la région, tant les proches aidants d’aînés, les proches aidants en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et en déficience physique et les proches aidants en santé mentale », est-il précisé par voie de communiqué.

