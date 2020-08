Le Centre de services scolaire du Fer peu affecté par le manque de personnel

Ce sera jour de rentrée le jeudi 27 août pour les élèves du primaire et du secondaire. Si le Centre de services scolaire du Fer indique qu’il y a un certain besoin à combler au niveau du personnel, son directeur général Richard Poirier assure que les jeunes auront un enseignant devant eux.

C’est au niveau du personnel enseignant au secondaire que les besoins se font sentir. À Sept-Îles et Port-Cartier, il se chiffre à un ou deux enseignants pour chacun des établissements.

C’est à Fermont que la situation est particulière. Il manque quatre enseignants (primaire et secondaire). Généralement, le Centre de services scolaire du Fer n’a aucune difficulté à pallier à la demande dans la municipalité de la MRC de Caniapiscau en raison du côté attractif (conditions salariales).

« Ça bouge continuellement. La situation est fluctuante. Notre plan de match est de nous assurer que les élèves auront les meilleurs enseignants devant eux ». Certaines personnes possédant une bonne expérience, mais non légalement qualifiées pour enseigner, répondront à la demande.

Des postes de personnel de soutien et dans les services de garde sont aussi à combler, pour la plupart à temps partiel.

Recrutement

Le Centre de services scolaire du Fer intensifie ses démarches de recrutement depuis trois ans, y allant de recrutement intensif, marqué notamment par sa présence à différentes foires de l’emploi.

« On redouble d’efforts. C’est un beau défi et on continue de vendre notre belle région », souligne M. Poirier.

L’approche mise en place il y a un peu plus d’un an avec l’UQAC pour le démarrage d’une cohorte adaptée à la région nord-côtière en éducation préscolaire et en enseignement primaire, facilite aussi.

« C’est une approche innovante et ça nous aide beaucoup. Des étudiants de la première cohorte nous donnent des journées », ajoute le directeur général.

M. Poirier a également mentionné que le ministère de l’Éducation ira de campagne de promotion prochainement pour la profession d’enseignant.