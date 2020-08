Le Centre de services scolaire du Fer confortable avec le plan de la rentrée scolaire

Le Centre de services scolaire du Fer et son directeur général, Richard Porier, se disent confortables face au plan de la rentrée scolaire 2020-2021 annoncé par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, le lundi après-midi du 10 août.

« C’est conforme ce à quoi on s’attendait et c’est cohérent avec ce qui avait été planifié avant les vacances. C’est une actualisation de ce qui a été fait en juin, commente M. Poirier. On est confiant et c’est une bonne nouvelle que l’annonce de la rentrée scolaire. »

Les écoles ont d’ailleurs l’expérience du retour en mai et juin dernier et elles s’ajusteront au besoin. Pour le port du masque, « c’est une nouveauté à s’habituer ».

La complexité selon le directeur général du Centre de service scolaire du Fer se retrouvera pour les secondaires 4 et 5 inscrits dans différentes options académiques. Pour les élèves du secondaire 1 à 3, il avait déjà été planifié que les groupes seraient par classe cloisonnée, qu’il n’y aurait pas de changement de local pour les différentes matières.

Le retour en classe des élèves se fera le 27 août pour les établissements d’enseignement du Centre de services scolaires du Fer.