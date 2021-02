Le Centre de dépannage du Parc Ferland reçoit une subvention de la Ville

La ville de Sept-Îles a alloué une subvention de 6000$ au centre de dépannage du parc Ferland. Ces 6000$ vont lui permettre d’effectuer des travaux majeurs des salles de tri et d’entreposage comprenant la conversion d’une ancienne cuisine et la fabrication de boîtes de triage et de tables adaptées aux bénévoles et employés.

« Cette aide de la Ville de Sept-Îles est grandement appréciée et précieuse pour nous et cela encourage à poursuivre notre mission, celle d’aider nos familles pour les années à venir », mentionne la directrice du Centre, Ginette Simard.

Le centre est installé le quartier de Ferland depuis 1986. C’est une une organisation à but non lucratif qui œuvre pour le bien-être des familles du secteur Ouest de Sept-Îles. Il propose notamment un programme de revente et dons de vêtements et articles de maison. Également, le programme Fruits et légumes qui offre à une famille défavorisée d’obtenir un panier d’aliments essentiels tout au long de l’année scolaire. Le programme Paniers de Noël est distribué lors de la période des Fêtes.