Le centre de chirurgie bariatrique confirmé à Baie-Comeau

L’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau reçoit la désignation de centre de chirurgie bariatrique sur la Côte-Nord. Une centaine d’interventions seront pratiquées annuellement pour «une population qui en a grandement besoin», a répété à quelques reprises le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (PDG), Marc Fortin, lundi matin, lors de l’annonce officielle.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, était attendue à Baie-Comeau pour confirmer la désignation de l’hôpital comme centre de chirurgie bariatrique. Son passage sur la Côte-Nord prévoyait aussi des activités à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre le même jour. Cependant, en raison d’un plafond trop bas dimanche, à Pointe-Lebel, son avion n’a pu se poser et sa tournée a été annulée.

Le taux d’obésité au sein de population nord-côtière se situe à 26%, tandis qu’il est de 19% au Québec. À compter de la fin de 2019 ou le début de 2020, les citoyens de la région pourront subir chez eux une gastrectomie verticale par laparoscopie, leur évitant ainsi de nombreux déplacements dans d’autres centres du Québec et aussi loin qu’en Abitibi-Témiscamingue, a précisé le Dr Olivier Mailloux, chirurgien et adjoint au chef de département de chirurgie régionale.

Selon le Dr Mailloux, avant même qu’une personne passe par la salle d’opération, jusqu’à sept déplacements sont nécessaires. Et il y a tout le suivi à long terme à faire après.

L’accès à ce type de chirurgie est donc très important pour la population nord-côtière, a insisté le chirurgien, avant d’enchaîner en disant prévoir aussi «un meilleur contact avec nos populations innues qui, comme vous le savez, sont lourdement atteintes par l’obésité».

Tout en parlant lui aussi d’un énorme service à rendre aux gens de la région, le PDG du CISSS n’a cependant pas ciblé d’objectif à atteindre à court ou à moyen terme de diminution de la prévalence de l’obésité. Il a parlé d’une question de santé publique et d’adoption de saines habitudes de vie avant tout.

Les prochains mois

D’ici à l’avènement des premières opérations, trois chirurgiens recevront une formation complémentaire dans le domaine à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, avec lequel le programme de chirurgie bariatrique à Baie-Comeau est développé. Cette formation s’étalera sur une période de six à huit semaines.

D’autres membres de l’équipe clinique seront aussi formés sur place à Québec dans le courant de l’automne. On peut penser à du personnel infirmier et à une nutrititionniste, entre autres.

Les balbutiements du projet de création d’un centre de chirurgie bariatrique à Baie-Comeau remontent à 2014. En 2018, la Randonnée Vélo Santé Alcoa a permis d’amasser 158 000$ pour l’acquisition des équipements nécessaires.