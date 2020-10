Le Centre alpha Lira participe à la semaine des rencontres interculturelles

Le Centre alpha Lira prend part jusqu’au 25 octobre à la 18e Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Cet événement a pour but de favoriser les rapprochements interculturels au Québec.

Le thème de cette année est Notre Québec en commun. Le but est de mettre en avant la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines à l’essor du Québec.

Cette semaine est également l’occasion de dévoiler les finalistes et les lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice- Pollack 2020.

« Nous profitons de cette occasion pour mettre en lumière la diversité culturelle de Sept-Îles et Uashat Mak Mani-utenam, à travers une vidéo qui souhaite une bonne semaine dans différentes langues. C’est une représentation du multiculturalisme et la richesse que nous avons comme terre d’accueil. La vidéo est maintenant diffusée via notre page Facebook et nous vous invitons à la partager dans votre entourage, qu’il soit immigrant ou non », précise Hélène Lejeune, responsable des services aux immigrants, au Centre alpha Lira.

Pour la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Nadine Girault, « la Semaine québécoise des rencontres interculturelles est une occasion de rencontres et d’échanges entre Québécoises et Québécois de toutes origines. C’est un moment parfait pour tisser des liens et se mobiliser vers l’objectif commun de participer pleinement et solidairement à la vie collective québécoise ».