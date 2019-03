Le Cégep manifeste pour La Planète

Quelques dizaines d’étudiants manifestent en ce vendredi devant l’entrée du Cégep de Sept-Îles dans le cadre du mouvement environnemental «La Planète s’invite à l’université».

Les cours sont suspendus toute la journée au Cégep suite à la grève d’un jour votée par les étudiants.

Le mouvement mondial vise à inciter les décideurs et la population à faire des efforts pour diminuer le réchauffement climatique.

«On veut conscientiser les gens. On veut aussi que le gouvernement et les individus prennent des actions concrètes. Chaque petite action va changer des choses, c’est la force du nombre», affirme James Boudreau, président de l’AGECSI.

«En ce moment, selon les experts, on a dépassé une limite importante [avec la hausse de 1 °C depuis le début de l’ère industrielle] et si on se rend à 3 °C, ça pourrait être vraiment dangereux pour la planète et notre survie», déclare Anne-Sophie Lapierre, responsable aux affaires socioculturelles de l’Association générale étudiante du Cégep de Sept-Îles (AGECSI).

«On a juste une planète, il faut faire attention. On le fait pour nous, mais aussi pour les générations qui viennent après nous et qui devront vivre avec la planète qu’on leur laisse», ajoute-t-elle.

Braver le verglas

Les manifestants ont tenu à se faire voir et entendre malgré le verglas, la pluie et le vent.

L’exécutif de l’association étudiante est satisfait de la participation, surtout compte tenu de la météo.

«Le monde reste motivé, ils sont bien contents d’être ici», assure James Boudreau.

«Même si on est une petite population, on fait partie d’un gros mouvement et les gens commencent à prendre conscience», croit Maxime Boudreault, responsable des affaires sociopolitiques de l’AGECSI.