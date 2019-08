Le Cégep fait peau neuve

Le Cégep de Sept-Îles a dévoilé sa nouvelle image de marque et son nouveau slogan – Vivant – ce 29 août. La métamorphose inclut le réaménagement du hall d’entrée, la création d’une application mobile, la refonte du site web et même la création d’une équipe de gamers.

Les changements visent autant à satisfaire les étudiants du Cégep qu’à se positionner auprès de sa clientèle cible. Ils font suite à des consultations effectuées dans la dernière année auprès des étudiants de Sept-Îles et d’autres villes par les firmes en communication Boîte à clés, de Sept-Îles, et ImageXpert, de Baie-Comeau.

« L’un des éléments qui ressortait le plus, c’est que les jeunes perçoivent leur expérience collégiale comme l’une des périodes les plus importantes de leur vie et qu’ils veulent la vivre à fond », a souligné Marie-Pierre Roy, PDG d’ImageXpert.

C’est ce constat qui a amené à choisir « Vivant » comme nouveau slogan du Cégep. Il peut déjà être aperçu sur des colonnes du hall d’entrée du Cégep et ornera désormais la plupart des outils de communication et de promotion de l’institution. La version anglaise du slogan est « Vibrant ».

Animer la place

Des travaux de quelque 100 000 $ seront réalisés au cours de l’année 2019-2020 pour modifier le hall d’entrée du Cégep pour que les étudiants se l’approprient plutôt que de simplement le traverser.

Des tables, des chaises, des espaces de travail et même une sorte de café-terrasse y seront aménagés. Les modules seront déplaçables pour permettre la tenue d’événements.

Cela s’ajoute à des défis, des concours, des activités par programmes d’études, des activités d’intégration pendant les deux premières semaines de la rentrée, ainsi que diverses journées thématiques tout au long de l’année.

« Le Cégep, c’est un milieu de vie. Nous voulons donc l’animer au maximum et créer différentes ambiances pour être le plus vivant possible », a annoncé Mélanie Roussel, technicienne en loisirs pour les services aux étudiants au Cégep de Sept-Îles.

Application mobile

L’établissement a lancé une nouvelle application mobile à temps pour la rentrée. Selon Caroline Michaud, conseillère en information scolaire et en communication au Cégep de Sept-Îles, plus de 400 des 600 étudiants du Cégep l’auraient déjà téléchargée.

« Elle permet à la communauté collégiale de rester à l’affût de ce qui se passe au Cégep, par exemple les événements et les activités sportives et culturelles », explique-t-elle.

Accessible au public, l’application donne aussi accès à diverses informations sur les services du Cégep, les offres d’emploi, le stationnement et le bottin des employés.

Le site web du Cégep sera également mis à jour dans les prochaines semaines avec la nouvelle identité vivante.

Équipe sportive de gamers

Une équipe de gamers sera aussi créée. Considérée comme une équipe sportive, ses joueurs devront participer à deux entraînements par semaine, adopter de saines habitudes de vie et maintenir une bonne alimentation.

« On veut que ce soit positif, pour montrer que c’est possible d’avoir un équilibre avec sa passion », a exposé Caroline Michaud.