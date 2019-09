Le Cégep de Sept-Îles compte sur la population pour le concours KraftHeinz – Place aux Jeux

Ce n’est pas un secret de polichinelle, le Cégep de Sept-Îles travaille pour agrandir son gymnase afin d’offrir plus d’options de sports et d’heures à la communauté. L’établissement collégial tente de profiter d’un coup de pouce via le concours KraftHeinz – Place aux Jeux, concours qui rapportera 250 000 $ à son gagnant à travers le pays pour améliorer une infrastructure sportive.

Le temps file pour mobiliser la population sur la candidature du Cégep de Sept-Îles. La première étape se termine le 22 septembre. Pour appuyer le projet, vous devez vous rendre sur le lien du concours.

Pour donner plus de points en faveur de l’agrandissement du gymnase du collège septilien, vous pouvez écrire pourquoi le Cégep devrait gagner, partager sur Twitter en utilisant le bouton de partage, ajouter des photos ou des vidéos du gymnase ou réagir avec des émoticônes à la mise en candidature, photos et vidéos.