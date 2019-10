Le cégep de Baie-Comeau reçoit le feu vert pour former des ambulanciers

Le cégep de Baie-Comeau offrira, dès l’automne 2020, le programme technique en Soins préhospitaliers d’urgence dans le but de répondre aux besoins criants d’ambulanciers sur la Côte-Nord.

Neuf mois après avoir commencé le travail pour développer cette nouvelle formation, l’établissement vient d’obtenir l’aval du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à une entente de délocalisation du programme en question déjà dispensé par le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Cette entente permet d’accélérer grandement le processus et se concrétise en quelque sorte par un copier-coller du contenu du programme d’une région à une autre. Directeur général du cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny parle carrément d’un exploit d’avoir réussi à obtenir l’autorisation dans un si court laps de temps.

Pour le moment, cette autorisation est provisoire. Elle vise à former trois cohortes d’environ 25 étudiants et assurer ainsi la diplomation d’au moins 15 finissants pour chacune. On le sait, pour toutes sortes de raisons, des abandons surviennent toujours en cours de route. En bout de ligne, le cégep contribuera à enrichir la région d’environ 45 ambulanciers après cinq à six ans, a expliqué M. Montigny.

Fait à noter, il reste très possible qu’à l’usage, le statut provisoire lié à la formation s’étende dans le temps.

Comme le nouveau programme vise à répondre à un besoin sur la Côte-Nord, les étudiants de la région seront priorisés lors du recrutement de clientèle. Les efforts de promotion auprès des futurs étudiants se mettent en branle dès maintenant.