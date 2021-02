Le cégep de Baie-Comeau aura enfin son pavillon de recherche en forêt boréale

Pour les autorités du cégep de Baie-Comeau et du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), un rêve est devenu réalité ce vendredi. Québec a confirmé qu’il débloquait près de 8 M$ pour la construction du pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale, un projet totalisant près de 10 M$.

Présentement réparti dans trois sites plus ou moins adaptés à ses besoins, le CEDFOB aura finalement des infrastructures qui répondront à ses ambitions.

« C’était inévitable que nous devions agrandir. Avec 300 mètres carrés répartis sur 3 sites, on passera à 1 300 mètres carrés sur un seul site », a fait valoir le directeur général du centre, Michael Cosgrove, en affirmant que « nos installations actuelles freinent notre développement ».

Le futur pavillon sera construit sur trois étages. Il comprendra quatre laboratoires (foresterie, entomologie, culture de tissus végétaux et extractibles forestiers), qui seront bien sûr équipés à la fine pointe de la technologie, ainsi qu’une salle d’interprétation et de sensibilisation à la forêt boréale, qui comprendra notamment une exposition permanente.

Comme il se doit, la nouvelle bâtisse sera fabriquée principalement de bois. Quant à la passerelle qui le reliera au cégep, elle sera faite d’aluminium et elle contiendra un parcours historique qui retracera l’histoire de l’aluminium dans la Manicouagan.

Les travaux sur le terrain devraient s’amorcer en septembre 2021 et le pavillon devrait prêt à recevoir étudiants et chercheurs au début 2023. M. Cosgrove estime que le futur pavillon facilitera la rétention des chercheurs et permettra de créer l’attractivité qui en attirera d’autres.

Des appuis de taille

Le directeur général du cégep, Claude Montigny, a quant à lui évoqué « un grand jour qui va renforcer la pertinence de notre centre de transfert technologique ». M. Montigny, qui prendra sa retraite dans les prochaines semaines, a aussi affirmé que le projet du nouveau pavillon a reçu « des appuis de taille dans la communauté », à commencer par le Fonds du Grand mouvement de Desjardins, qui a offert 400 000 $, tandis que les trois caisses de la région ont ajouté 50 000 $.

Parmi les autres bailleurs de fonds régionaux, on retrouve le Fonds Aluminerie Baie-Comeau pour les collectivités durables (300 000 $), la Ville de Baie-Comeau et la MRC de Manicouagan (100 000 $ chacune), ainsi que la Fondation du cégep et la Fondation Abitibi Consolidated (50 000 $ chacune). D’autres partenaires financiers au projet seront annoncés dans les semaines à venir.

Pour le président du conseil d’administration de l’établissement collégial, Luc Bourassa, il estime que « grâce à ce pavillon, le cégep de Baie-Comeau offrira des installations à la hauteur de ses aspirations ».

Trois nouveaux programmes

M. Bourassa n’a pas manqué d’ajouter que les autorités du cégep, outre la concrétisation de ce projet, n’ont pas chômé dans les dernières années avec l’ajout de trois nouveaux programmes, soit Techniques de pharmacie, Techniques de soins préhospitaliers d’urgence et Techniques policières.

Lors de l’annonce, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a fait valoir qu’en raison de la pandémie, le gouvernement cherche à accélérer le pas pour relancer l’économie et que deux éléments guident cette relance, « la recherche de l’innovation et la mise à profit de nos forces dans les secteurs les plus prometteurs. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans cette vision », a-t-il soutenu.

Son collègue à l’Énergie et aux Ressources naturelles, Jonatan Julien, a indiqué pour sa part qu’avec cette annonce, Québec « réaffirme haut et fort que les régions collaborent à faire avancer la recherche et le développement au Québec ». Celui qui est également ministre responsable de la Côte-Nord croit que le cégep « s’assure de préparer la relève de demain ».