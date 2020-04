Le Cégep a réagi à la crise

Le Cégep de Sept-Îles a fermé ses portes comme tous les autres établissements scolaires, le 13 mars dernier. Une importante opération de restructuration du travail et de l’enseignement a été mise en place.

Dès le début de la crise, le plus grand défi rencontré par le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires corporatives, Francis Desbiens, a été de combattre l’incertitude. Il a fallu accompagner les gestionnaires dans la gestion de leurs équipes dans un nouveau contexte de travail à distance, en plus de s’assurer d’un plan de gestion de crise efficace par des communications régulières, transparentes et rassurantes. « Avec le télétravail, nous devions, comme organisation, nous assurer de garder le contact avec nos employés, de maintenir l’engagement envers notre mission et dans la mesure de nos limites, de mettre en place les conditions pour réussir cette transition », mentionne M. Desbiens.

Il a aussi fallu tenter de gérer le stress des étudiants, sans avoir de directives claires du ministère. « Nous avons adapté nos interventions dans un contexte d’urgence. Autant que possible, nous avons assuré la continuité de nos services dans un cadre d’opération virtuel », précise Pierre-Etienne Beausoleil, directeur adjoint des études. Depuis le début de la crise, les Services aux étudiants communiquent régulièrement avec les étudiants afin de répondre à leurs besoins. Par exemple, des services permettant d’avoir des chances équitables de réussite ont été proposés aux personnes ayant des besoins particuliers. Des membres de l’équipe ont aussi créé des capsules vidéo sur le stress, l’anxiété et les meilleures méthodes pour réussir les études à distance.

Enseignement

Dès que le gouvernement a précisé qu’il fallait envisager à court terme une reprise des cours, mais à distance, « nous avons pris le taureau par les cornes et avons commencé à nous préparer à cette éventualité », souligne Mme Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études.

« Il fallait créer de la stabilité dans l’instabilité, avec tout ce que cela comporte de défis! », renchérit-elle. La reprise des activités d’apprentissage dans un contexte déstabilisant, sans indications claires à suivre et que personne n’avait vu venir a été un enjeu de tous les instants. Pour la directrice des études : « Nous avons été proactifs et nos employés ont le flocon du Collège tatoué sur le cœur. Tout le monde a travaillé dans le même sens pour le bien de nos étudiants. Je suis très fière de ce que nous avons accompli ensemble! »

Les nouvelles opportunités qu’offre la formation à distance vont continuer d’enrichir les programmes, mais il est certain qu’elles ne pourront pas remplacer indéfiniment les bienfaits d’un enseignement avec une présence physique. « Nous saurons tirer profit de l’expérience dans laquelle nous avons été projetés bien malgré nous à sa juste valeur », conclut Mme Vaillancourt.

Technologies de l’information

Dans un contexte d’urgence et avec une infrastructure infonuagique à peine implantée, s’assurer que les services essentiels fonctionnent en télétravail et que les cours à distance sont opérationnels fut un travail titanesque pour l’équipe. Environ 80 personnes ont déménagé leur poste de travail fixe du Cégep à la maison.

Il a fallu prêter une trentaine d’ordinateurs portables à des étudiants qui ne possédaient pas d’équipement informatique. En plus d’une page web réunissant les outils technologiques nécessaires à l’apprentissage, un technicien étudiant a été attitré à temps plein pour répondre aux problèmes techniques. Malgré tout, Jeanne Desbiens, coordonnatrice au Service des technologies de l’information, en retire du positif : « Toutes les initiatives que les TI ont effectuées en accéléré vont nous permettre d’être mieux en mesure de répondre aux demandes croissantes pour la formation à distance, l’utilisation d’outils infonuagiques, la pédagogie inversée, le télétravail et le numérique en général. De plus, la formation à distance a obligé les étudiants à se procurer les outils que nous leur proposions depuis un certain temps. »

Respect des mesures sanitaires

Du côté des ressources matérielles, le défi aura été de s’assurer de respecter les mesures sanitaires qui évoluaient tous les jours afin d’offrir un milieu de travail sécuritaire pour toutes les activités qui devaient se tenir au Cégep. « Les manœuvres et ouvriers ont été déployés pour effectuer le contrôle des entrées et sorties qui sont toutes documentées, dans l’éventualité où un cas de Covid devait être investigué. Des horaires de rondes de sécurité, de réception des colis et autres sont planifiés quotidiennement afin de permettre au Cégep de continuer sa prestation de service », précise le directeur des ressources matérielles, informatiques et financières, David Beaudin. Rappelons que le Collège a aussi fait un don d’équipements de protection au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.