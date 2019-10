Le capitaine se lève, le Drakkar l’emporte

Le capitaine du Drakkar Gabriel Fortier s’est levé et le Drakkar l’a emporté, vendredi soir, avec une belle victoire de 4-2 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand devant 2 218 spectateurs présents au centre d’excellence Sports Rousseau.

Toujours en quête d’un premier but cette saison, le rapide numéro 9 a finalement cassé la glace à sa neuvième partie et l’a fait deux fois plutôt qu’une dans ce troisième gain de la campagne.

Impliqué dans les quatre filets de son équipe, Fortier y est allé d’une performance inspirante avec deux buts et deux aides en plus de former le meilleur trio des siens avec Charles-Antoine Giguère (un but, deux passes) et Raivis Ansons (trois mentions d’assistance).

Ce réveil offensif a, du même coup, permis à la troupe de Jon Goyens de mettre un terme à une vilaine disette de cinq revers d’affilée à l’occasion de ce premier match d’une série de quatre à l’étranger.

Les visiteurs n’ont pas volé cette troisième conquête de la campagne et ont donné le ton dès les premiers instants de la rencontre match avec un bombardement en règle de 18 tirs en première période et 17 autres au cours du deuxième engagement.

Même s’il a accordé quatre buts, le gardien de l’Armada Olivier Adam, bien appuyé par ses poteaux, n’a rien à se reprocher et a souvent limité les dommages avec 41 arrêts au cours de cette soirée fort occupée.

Victoire d’équipe

« C’est une belle victoire d’équipe. Les joueurs ont débuté le match en force et tout le monde était sur la même page. C’est souvent ce qui arrive quand tu travailles pendant 60 minutes », a commenté avec satisfaction le pilote Jon Goyens.

Interrogé sur la performance offensive de son capitaine, l’entraîneur-chef n’a pas vraiment été surpris. « Je le (Fortier) connais depuis longtemps et je sais qu’il va tout faire pour s’en sortir et cela a débloqué ce soir. »

Tout en soulignant le brio de son joueur de centre, le dirigeant a insisté sur la performance globale de sa troupe. « Les gars ont bien réagi et même si le pointage est demeuré serré, ils ont continué de bouger les pieds et la rondelle et cela a rapporté. Le hockey demeure un jeu simple et il faut cesser de compliquer les choses », a-t-il pris la peine de répéter.

En vitesse

Menaçant durant toute la soirée, l’attaquant Nathan Légaré a finalement assommé les locaux avec le quatrième but des siens, en avantage numérique, en troisième période…Anthony Bédard et Thomas Lacombe ont sonné la riposte des perdants face au gardien de but Dakota Lund-Cornish qui, outre une mauvaise sortie sur le deuxième but de l’Armada, a tenu le fort pour inscrire son premier gain de la saison…Ramené du côté des attaquants, le vétéran Gabriel Proulx a disputé un fort match au sein d’un trio complété par Nathan Légaré et Thomas Éthier…De son côté, le défenseur baie-comois Félix Tremblay a disputé son meilleur match de la saison à la ligne bleue…Le Drakkar poursuit son périple vers Drummondville et rendra visite aux Voltigeurs samedi après-midi.