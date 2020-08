Le Café des Artistes de Baie-Saint-Paul visé par les conspirationnistes

Accusé d’avoir repris un motif très vaguement lié à un mouvement pédophile, le copropriétaire du Café des artistes de Baie-Saint-Paul, Rodolphe Kerbouriou, n’aurait jamais cru avoir à faire une mise à jour sur le logo de son établissement.

« C’est venu m’assommer! Disons qu’avec l’été qu’on vit, je n’ai vraiment pas besoin de ces aberrations », indique-t-il.

C’est un internaute , Eric Jomphe, qui accuse le Café des Artistes d’avoir repris « un sigle des pédophiles dévoilé par le FBI en 2007 », mais ce lien est carrément tiré par les cheveux, selon M. Kerbouriou, outré de cette association bancale. Le copropriétaire de l’établissement a remis les pendules à l’heure sur la page Facebook.

« Bonjour à toutes et tous, je viens vers vous pour expliquer à tout le monde la signification de notre logo du Café des Artistes que certains portent à accusations pédophiles, sur le côté gauche la partie du triangle représente un C pour café, à droite il y a un A pour Artistes et au centre cela représente nos belles montagnes de Charlevoix !! Je demande à tout le monde de respecter ce que nous avons mis en place, c’est tellement facile de venir salir une entreprise qui tente de s’en sortir dans une période de crise ou nous n’avons pas de personnel pour travailler en région ou nous devons fermer notre établissement plusieurs jours par semaine à cause de ce manque de main d’oeuvre malgré la pleine saison !

Je vous demande un peu d’indulgence et en aucun cas nous voulions mal faire et notre logo est juste un reflet d’une entreprise de notre belle région de Charlevoix !! »

De nombreux internautes ont soutenu M. Kerbouriou sur les réseaux sociaux.