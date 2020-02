Le CAB Le Virage inaugure sa cuisine

Depuis l’automne 2019, le Centre d’action bénévole (CAB) Le Virage dispose de sa propre cuisine pour l’offre du service de la popote roulante. Son équipe trouvait important d’en faire l’inauguration officielle en présence de ses partenaires. C’est maintenant chose faite lors d’un 5 à 7 dans ses locaux, le 6 février.

Ces nouvelles installations sont possibles grâce à une généreuse contribution de près de 64 000 $ par la MRC de Sept-Rivières grâce à son Fonds de soutien au développement des communautés en santé et de 55 000 $, en 2 ans, de la part du Port de Sept-Îles. C’est en août 2019 que les travaux ont débuté dans cette cuisine. Le 8 octobre de la même année, l’organisme était en mesure d’assurer la préparation et la livraison de repas à partir de ses locaux.

Le CAB Le Virage gère le service de popote roulante depuis l’automne 2018. Auparavant, les repas étaient préparés au Restaurant Le Fin Renard. Fait intéressant, le nombre de bénéficiaires est depuis passé de 20 à 70, ce qui vient justifier un tel investissement. Une aide-cuisinière, un aide-général et de nombreux bénévoles viennent assurer la préparation et la livraison de ces repas chauds de qualité au coût de 6,50 $ pour les aînés de 65 ans et plus.