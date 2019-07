Le buste de Brian Mulroney apparaît à l’hôtel de ville de Baie-Comeau

Le buste de l’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, trône depuis une semaine près de l’hôtel de ville à Baie-Comeau. Bien visible au regard des citoyens et des touristes, il fait face au monument du colonel Robert Rutherford Mc Cormick, le fondateur de la ville, tout juste de l’autre côté de la rue.

Deux mois après son dévoilement dans le cadre d’une cérémonie en hommage à ce fier ambassadeur de Baie-Comeau, où il est né, le buste de bronze, œuvre du sculpteur Jérémie Giles, repose désormais sur un socle de granit le long du trottoir longeant la maison du peuple.

Sur la plaque d’aluminium apposée sur le socle, on peut y lire l’inscription suivante : « Le très honorable Brian Mulroney, 18e premier ministre du Canada, 1984-1993. La Ville de Baie-Comeau rend hommage à son fils illustre. Homme de droit et administrateur émérite, il a défendu les intérêts et les valeurs de notre pays avec fierté et honneur. »

Comme l’explique le maire Yves Montigny, la municipalité veut ainsi souligner l’importance des réalisations de M. Mulroney pour le Canada, mais aussi pour Baie-Comeau. L’élu n’a pas manqué de souligner que M. Mulroney a toujours été fier de ses origines et ne ratait pas une occasion de parler de son enfance et sa jeunesse.

Selon M. Montigny, le petit gars de Baie-Comeau, nom donné à M. Mulroney pendant ses années en politique et qui lui est resté après, aura aussi prouvé que ce n’est pas parce que l’on vient d’une famille ouvrière (son père était électricien à l’usine de papier) qu’on ne peut pas « avoir une belle carrière jusqu’à devenir premier ministre du Canada ».

Fait à noter, pour protéger le buste en hiver, un caisson protecteur sera installé à sa base. Comme il se trouve à une trentaine de centimètres du trottoir, il ne devrait pas être endommagé par le déneigement effectué à l’aide d’une chenillette.

Emplacement temporaire

L’emplacement actuel du buste pourrait être temporaire. Si le projet d’une maison dédiée à l’ancien premier ministre vient à se concrétiser, il y sera déménagé. Son socle est amovible. Même s’il est fixé au sol, il peut être déplacé, assure le maire.

Concernant le projet de maison, on se souviendra que la municipalité envisageait l’aménager dans une partie de son édifice du 67-71, place La Salle, une fois qu’il aura été revitalisé. M. Montigny souligne que les démarches en cours pour la recherche de subventions tendent cependant à démontrer qu’il sera plus difficile d’obtenir de l’aide financière pour un bâtiment multifonctionnel.