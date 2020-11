Le bingo, c’est comme la loterie, plus le montant est gros, plus on joue!

Le bingo, c’est comme la loterie. Plus le gros lot est élevé, plus l’engouement grimpe en flèche. Comme ce fut le cas le mardi 10 novembre pour le bingo de la radio CKAU avec 50 000$ à gagner pour la carte pleine avant tant de boules, sauf que… Ce sera un retour à la normale pour le prochain, celui de vendredi. Oui, le gros lot a été gagné mardi!

Signe de la folie pour le bingo, il y avait une file monstre sur le boulevard des Montagnais hier pour acheter les blocs de cartes, même chose à la Salle Naneu de Uashat et à la Salle Teueikan de Manui-utenam.

Il s’est vendu 5 000 blocs de carte, un peu plus que samedi dernier. Depuis la COVID, la direction de la CKAU avait changé sa façon de faire pour la vente, avec des kits à 15$, question d’accélérer le tout et simplifier le paiement.

Cet engouement de mardi a incité la direction de la radio à ce que le montant soit gagné en soirée. En temps normal, la cagnotte est remportée si c’est avant tant de boules. « Quand le montant est élevé, il y a plus de chances qu’il soit gagné, car on ajoute une boule. Ça se fait par tranche de 5 000$ », indique le directeur général par intérim de CKAU, Kim Fontaine.

Pour assurer aussi le respect des consignes de distanciation et éviter les rassemblements, les responsables, interpellées par les autorités pour les mesures COVID, n’ont eu d’autres choix que le 50 000$ soit gagné. « Ça allège la gestion. Ça risquait de devenir lourd à gérer. C’est pour ça qu’on a sorti le cumulatif », ajoute-t-il.

Il ne s’agit cependant pas du plus gros montant pour la carte pleine sur les ondes des CKAU. M. Fontaine mentionne qu’il y a déjà une somme plus élevée, sans se souvenir du montant exact. « Ça fait plusieurs années ».

« Quand le montant est autour de 40 000$ et plus, on vend beaucoup. C’est comme une loterie, au 6/49. Il y a les réguliers, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans ce temps-là ».

Retombées

Il y a près de 30 ans que le bingo se joue sur les ondes de CKAU. Une façon de faire qui n’est plus limitée dans l’espace. Avec le temps, la station s’est équipée à la fine pointe. Système informatisé pour les cartes et bouliers et système téléphonique pour l’ordre des appels.

Si le bingo est payant pour ceux et celles qui jouent, ça rapporte aussi à la radio CKAU, qui redonne dans la communauté, contribuant au hockey mineur, au taekwon-do, au volleyball, au badminton, aux événements culturels, aux artistes et plus encore.

La station apporte aussi un soutien financier aux familles endeuillées. « Ça, c’est ancré depuis le début », souligne Kim Fontaine.

Bingo!