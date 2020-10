Le Bella Desgagnés peut repartir et assurer la desserte

La compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord, a annoncé qu’elle a obtenu l’autorisation de la Santé publique pour repartir et assurer la desserte.

Par contre, l’entreprise ne peut confirmer avec précision à quel moment elle pourra reprendre la desserte. Par voie de communiqué, Relais Nordik affirme : « étant donné que dix membres d’équipage ont été débarqués de façon préventive suite à l’enquête de la

Santé publique, la compagnie travaille présentement à rétablir l’équipage et les opérations afin de pouvoir

repartir et assurer la desserte le plus rapidement possible.»

Deux membres d’équipage du Bella Desgagnés ont été testés positifs à la COVID-19.

Pour l’instant, le transport de passagers demeure suspendu. Relais Nordik assure que toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des communautés.

Étant donné le retard accumulé en raison de la situation, l’itinéraire du navire sera modifié afin de pouvoir revenir

à l’horaire normal le plus rapidement possible selon l’entreprise.