L’art sera mobile à Sept-Îles

L’art sera mobile dès le printemps prochain à Sept-Îles. Le conseil municipal a autorisé l’acquisition de cinq structures d’expositions extérieures.

« Ça sera intéressant pour les expositions à l’extérieur. C’est l’entente de développement culturel qui permet cette acquisition », avance l’agente culturelle à la Ville de Sept-Îles, Pascale Malenfant.

La municipalité comptera six structures avec celle gagnée lors des Prix Les arts et la Ville 2020, en juin dernier, la Ville de Sept-Îles remportant le prix Culture et développement (catégorie 20 000 à moins de 100 000 habitants) pour la deuxième édition du Symposium de sculpture réalisée en partenariat avec ITUM et PANACHE art actuel en septembre 2019.

En partenariat avec divers organismes, les expositions artistiques pourront être en rotation à différents endroits de Sept-Îles.

Les structures permettront d’insérer l’œuvre en un tour de main et de l’installer à l’endroit voulu, ce qui n’était pas le cas avec la façon de faire lors de la récente exposition de PANACHE art actuel qui nécessitait beaucoup de travail sur chacun des sites.