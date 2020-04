L’armée canadienne en renfort sur la Basse-Côte-Nord

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a confirmé que l’armée canadienne se rendra sur la Basse-Côte-Nord pour apporter son soutien notamment dans les CHSLD.

« On est en train de discuter avec Québec et les autres provinces pour voir comment on peut envoyer plus de ressources, a informé Justin Trudeau. Nous avons eu deux demandes spécifiques du Québec pour envoyer l’armée au Nunavik et à la Basse-Côte-Nord. Les Rangers Canadiens iront leur prêter main-forte. Nous allons continuer de travailler avec la province. Nous allons répondre à toutes les demandes qu’ils vont nous faire. On est là pour aider. »