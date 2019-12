L’arbre de l’espoir du Club Optimiste de Sept-Îles fait des heureux

Comme ils le font depuis maintenant 30 ans, une vingtaine de bénévoles du Club Optimiste de Sept-Îles ont procédé, le 22 décembre, à la distribution de cadeaux à une centaine de familles défavorisées de Sept-Îles. Cette activité ayant pour titre L’arbre de l’espoir vise à offrir à ces familles un Noël plus joyeux et lumineux.

Avant d’en arriver à la distribution de ces cadeaux, plusieurs étapes ont dû être franchies. Tout d’abord, Betty Wright de Club Voyages Côte-Nord s’est entretenue avec Claud-Cindy Boies du point de service de Sept-Îles du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour obtenir une liste des familles démunies.

Par la suite, dans un arbre installé à l’entrée du Walmart à Sept-Îles, on retrouvait des cartons sur lesquels étaient inscrites des informations sur les enfants de ces familles. Bien entendu, l’identité du jeune demeurait anonyme. À titre d’exemple, on en connaissait son âge et sa taille.

À partir de ces informations, les gens de Sept-Îles ont eu à acheter des cadeaux et à les déposer au service à la clientèle de ce magasin grande surface où Nancy Michaud s’est occupée de les recueillir. En plus du cadeau remis à l’enfant, chaque famille a reçu des livres, un jambon, un pâté à la viande ainsi que des mitaines et des bas.

Selon le responsable de cette activité, Claude Boulianne, ce geste permet effectivement à ces familles de vivre Noël dans des conditions plus propices. Il souligne également la très bonne collaboration des gens et en profite pour souhaiter au nom du Club Optimiste de Sept-Îles de Joyeuses Fêtes à toute la population.