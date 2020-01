L’APRM lève le voile sur son prochain souper-bénéfice

L’Association de protection de la rivière Moisie (APRM) ira à la pêche aux précieux dollars avec l’édition 2020 de son souper-bénéfice. L’événement, sous la présidence d’honneur de Michel Poisson, cofondateur de Constructions Polaris et de Carrière MIPO, se tiendra le 1er février dès 17 h 30 à la salle de réception du Carrefour La Baie.

Cette soirée se déroulera également en présence du comédien Louis-David Morasse qui a interprété le rôle de Philippe O’Hara dans le téléroman O’ diffusé sur les ondes de TVA. Celui-ci se joindra également à l’équipe d’animation au cours de cette soirée.

En prestation musicale, l’auteur-compositeur Patrice Michaud viendra réchauffer la salle avec ses chansons dont certaines risquent fort bien de devenir des classiques.

Au coût de 125 $, les billets sont disponibles auprès de l’APRM au 418 962-3737. Cet organisme a pour mission la protection de la faune et de la flore de la rivière Moisie et de ses tributaires. Il voit également à l’aménagement et à la gestion des activités de pêche sur ce joyau nord-côtier.

L’an passé, l’activité avait permis d’amasser quelque 95 000$.