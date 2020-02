Lancement d’une chaire de recherche sur les écosystèmes marins et les activités portuaires, industrielles et maritimes

Le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon, était visiblement heureux de procéder au lancement d’une chaire de recherche sur les écosystèmes marins et les activités portuaires, industrielles ou maritimes, à la Marina de Sept-Îles, le 7 février. Elle résulte d’un solide partenariat établi avec l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) et l’Université Laval.

Cette chaire aura pour mission d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers en zones industrielles et portuaires. Le but est d’en arriver à identifier des pratiques qui assureront une gestion durable de ces environnements.

Professeur à la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval, Philippe Archambault est l’un des initiateurs de ce projet, entamé en 2013, et il en reconnaît assurément toute son importance. « Pourtant, il existe encore peu de données sur ces environnements d’où la nécessité de mettre en place une structure de recherche qui nous permettra de mieux comprendre les interactions complexes qui s’y découlent », explique-t-il.

Les chercheurs se sont donné pour mandat de mesurer l’empreinte des activités humaines associées aux zones industrielles et portuaires, de décrire et quantifier les effets de ces activités sur différents secteurs du littoral, de développer des méthodes et des outils permettant de distinguer les principaux changements environnementaux naturels de ceux associés aux activités humaines et de conseiller et accompagner les organisations dans la planification et la mise en place de solutions durables d’adaptation aux problématiques qui auront été identifiées.

Cette chaire est rendue possible grâce à une contribution de 1 M$ sur cinq ans de l’INREST (500 000 $) et du Port de Sept-Îles (500 000 $). Un modèle dont s’inspireront d’autres municipalités de la Côte-Nord et qu’elles entendent reproduire.