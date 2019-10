Lancement d’un nouveau répertoire activités et services pour les aînés

La Table de concertation des aînés de la MRC de Sept-Rivières vient de dévoiler à la Résidence des Bâtisseurs son nouveau Répertoire activités et services pour les aînés qui a été mis à jour. Ce précieux outil d’informations servira aux personnes de 50 ans et plus ainsi qu’aux employés qui interviennent auprès de cette clientèle résidant à Sept-Îles ou Port-Cartier.

Le président de la Table de concertation des aînés, Jean Vézina, croit en l’importance d’un tel outil. « C’est de l’information sur les services disponibles Il y a plusieurs ressources qui sont à leur disposition », tient-il à préciser. « Ce répertoire doit circuler. On peut briser l’isolement que vive certains. Pour ce faire, il faut aller les rejoindre directement dans leur milieu de vie. »

Cette mise à jour du répertoire était devenue nécessaire puisque l’ancienne édition remonte à 2014. Depuis, certaines ressources avaient disparue et d’autres avaient été créées. De plus, leurs coordonnées avaient parfois changé. Tout ce travail colossal a été effectué par Juanita Cormier qui s’est assuré de bien les recenser.

Un lieu pertinent

Son lancement a été fait à la Résidence des Bâtisseurs, où souffle un vent favorable depuis l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction. « D’après nous, c’était la meilleure place. C’est un endroit où il y a énormément d’aînés. On a été très bien reçu. On profite tous les deux de cette visibilité que vous avez à nous offrir », mentionne M. Vézina.

La directrice de la Résidence des Bâtisseurs, Lyne Cloutier, était visiblement heureuse de recevoir l’équipe de la Table des aînés de la MRC de Sept-Rivières. Elle accorde aussi une très grande importance à ce répertoire. « C’est un réel plaisir d’accueillir les instigateurs de ce répertoire. On souhaite le mettre à la disposition de nos résidents. Il sera également un outil de références pour nous, ça permet de guider nos résidents vers les ressources appropriées », explique-t-elle.

De multiples partenaires

Cette deuxième du Répertoire activités et services pour les aînés a été rendue possible grâce à la participation financière de Québec ami des aînés, Municipalité ami des aînés, la Ville de Sept-Îles, la députée de Manicouagan Marilène Gill, la députée de Duplessis Lorraine Richard et la MRC de Sept-Rivières. Le document peut également être consultée sur le web au www.tcasr.ca.