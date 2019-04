Lancement de Betchwan, un gin distillé en Minganie

La Distillerie Puyjalon prend d’assaut les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) avec son gin Betchwan. Distillé à Havre-Saint-Pierre, ce gin unique est aromatisé avec des produits du terroir de la Minganie.

Les distilleurs cayens Mario Noël et Dany Flowers lanceront leur nouveau produit le 10 avril à Havre-Saint-Pierre, puis le 12 avril à Port-Cartier et Sept-Îles. Des dégustations seront offertes pour l’occasion.

Huit des treize aromates du Betchwan proviennent de la Minganie grâce à une collaboration avec les entreprises Le Grenier Boréal et De baies et de sève. Même une partie du genévrier utilisé vient de la région.

«Ça donne des saveurs très intéressantes au gin. On trouve des notes un peu salées et épicées, qui viennent de l’utilisation du poivre des dunes. On goûte les notes salées en début, puis le floral du thé du Labrador et du myrique beaumier. La finale est un peu plus fruitée avec l’airelle et la chicoutai», décrit le président de Puyjalon, Mario Noël.

«Quand on le déguste sec, on sent un peu plus le floral, tandis qu’en gin tonic, les fruits nous explosent dans le palais», affirme-t-il.

Bientôt Baie-Comeau

Distillerie Puyjalon a débuté la production du Betchwan vers la mi-janvier. La SAQ devrait l’offrir sous peu à Baie-Comeau, puis dans le reste du Québec.

Horaire des dégustations :

SAQ de Havre-Saint-Pierre : mercredi 10 avril de 15h à 18h et jeudi 11 avril de 15h à 19h.

SAQ de Port-Cartier : vendredi 12 avril de 12h à 13h30

SAQ de Sept-Îles : vendredi 12 avril de 15h à 18h