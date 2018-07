L’Alouette montre de belles choses

Crédit photo : Isabelle Castonguay

Les deux formations septiliennes de la Ligue Nord-Est AA de soccer ont bien fait les choses à la maison, le week-end dernier, alors qu’elles accueillaient leurs rivaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec.

En termes de résultats, le U12 et le U14, masculin dans les deux cas, ont présenté chacun un dossier d’une victoire, une nulle et deux revers pour cette deuxième de trois séries de matchs.

Le U12 s’est incliné deux fois le samedi par des marques de 2-1, contre Alma-1 et face à Chicoutimi. Le lendemain, l’Alouette de Sept-Îles a fait match nul 2-2 avec Rivière-du-Loup et vaincu Alma-2 au score de 3-1. Le U14 a entamé sa fin de semaine en disposant de Jonquière 2-0, suivi d’une défaite de 3-1 aux dépens de Rivière-du-Loup pour clore la première journée. Le dimanche, les locaux ont perdu 1-0 contre Rimouski et aucun maître pour l’affrontement face à Chicoutimi avec une marque finale de 1-1.

«Je suis très très content de ce les deux équipes ont fait sur le terrain. J’ai vu une belle amélioration dans les deux phases du jeu, autant offensivement que défensivement. On n’a accordé moins de buts, on a eu une meilleure possession de balle et une plus belle construction de l’attaque, surtout pour le U12», a résumé le directeur technique du Club de soccer NordSoc de Sept-Îles, Stéphane Pagès.

Le Club a également bien fait les choses pour la visite. «On a chaudement été félicité par les équipes des deux régions pour l’accueil qu’on leur a offert et aussi pour la qualité d’arbitrage», a renchéri le Français d’origine.

Tout ce beau monde, les équipes U12 et U14 de Sept-Îles, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Est-du-Québec de la Ligue Nord-Est, se retrouvera pour une troisième et dernière fin de semaine, les 18 et 19 août, de l’autre côté du fleuve, à Rivière-du-Loup.