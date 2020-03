Laissez tomber les Amazon de ce monde!  

Les Amazon et autres de ce monde devront être laissés de côté au sortir de la crise de la pandémie de la COVID-19. Pour les entrepreneurs, ce sera de prendre les bonnes orientations pour s’assurer que leurs entreprises en ressortent le plus fort possible. Ce sont là les messages lancés par la Chambre de commerce de Sept-Îles – Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM).

« Certains commerçants ont fermé leurs portes temporairement. Lorsqu’ils seront de nouveau ouverts, prenez la peine de consommer chez eux et svp laissez de côté Amazon, demande haut et fort le président de la CCSIUM, David Héroux. L’achat local est un levier de développement économique, il faut travailler ensemble. »

Cellule stratégie

Dans l’inconnu et l’incertitude face à la crise, il est essentiel que les entreprises soient prêtes à repartir quand il y aura un retour à la normale.

La CCSIUM et divers intervenants du milieu économique et touristique de la MRC de Sept-Rivières ont mis en place une cellule stratégie économique, qui permettra de partager les bonnes idées, diffuser les bonnes nouvelles et informer sur les programmes d’aide provinciaux et fédéraux auprès des membres.

« Pour le moment, les vies humaines sont la priorité. Une fois la menace écartée, il faut que nos entreprises soient prêtes à repartir », soutient M. Héroux.

La CCSIUM a publié une page spéciale COVID-19 sur son site web : ccseptiles.com/covid-19. Les entreprises peuvent y retrouver un résumé des liens et informations utiles. Malgré la fermeture des bureaux de la Chambre, ses employées travaillent à distance et sont joignables par courriel à info@ccseptiles.com et par vidéoconférence.