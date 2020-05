L’aide pour les loyers commerciaux arrivera sous peu

Lors de son point de presse du 20 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a assuré que le programme de soutien aux locataires commerciaux pour les PME sera bientôt disponible.

Ce programme permettra aux propriétaires de loyer de recevoir une subvention équivalente à 75% du prix du loyer pour les PME qui ont perdu une grande partie de leur revenu en raison de la COVID-19. Le fédéral et les provinces couvriront 50% du loyer tandis que le propriétaire devra absorber 25% de la facture. Les locataires devront payer le reste.

Le portail pour accéder à ce programme sera accessible à partir du 25 mai. Le premier ministre assure que l’aide arrivera rapidement une fois la demande faite. Pour les plus gros détaillants, le gouvernement élabore actuellement une stratégie qui sera bientôt dévoilée.

« Ensemble, on peut protéger les emplois et agir pour que notre économie revienne en force et ça, c’est bon pour tout le monde », a affirmé Justin Trudeau.