L’AHMSI s’enrichit de 24 000$, tout en faisant neuf heureux

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles garnira ses coffres de quelque 24 000$ grâce à sa campagne de financement, et neuf personnes pourront se gâter, résultat du tirage. C’est ce midi qu’il a été effectué dans les bureaux de l’AHMSI, en présence de membres du conseil d’administration, des partenaires et de parents-témoins.

Frédéric Touzel s’offrira une soirée au Centre Bell après les Fêtes, lui qui a remporté le premier prix, une paire de billets dans les « Rouges » pour un match des Canadiens, grâce à Hockey Experts. Ce prix comprend également le transport sur les ailes de PAL Airlines et une nuitée à l’hôtel, le tout d’une valeur de 2 500$.

Avec le deuxième prix, Camille Gravel profitera d’un crédit voyage de 1 500$ chez Voyages Tour Monde Vasco.

Les sept autres gagnants empochent un montant d’argent, soit 1 000$ pour Mary Power et Patrick Mestenapeo, 800$ pour Marie-Paule Malec, 500$ pour Daniel Lareau et Marjolaine Poirier et 300$ pour Mélanie Albert et Roger Tanguay.

Outre les revenus des inscriptions, cette campagne de financement du début de saison est une des deux sources majeures d’entrées d’argent pour l’Association du hockey mineur, l’autre étant les retombées du Tournoi Fer-O remises par le Club Optimiste de Sept-Îles.

1 500 billets étaient en circulation, la moitié moins que par les années passées, question de « donner une chance aux parents », indique le président Jocelyn Gagnon. « On pouvait se le permettre », a-t-il ajouté.

L’AHMSI compte près de 350 jeunes inscrits pour la saison 2019-2020, une légère augmentation par rapport à l’an passé, selon M. Gagnon.