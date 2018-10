L’agence Boîte à clés représentera Sept-Îles à la Coupe provinciale des Start-up

Crédit photo : RJCCQ

Experts et mentors sont venus à la rencontre de sept entreprises nord-côtières, les 11 et 12 octobre dernier. Suite à une soirée de «pitch», trois gagnants ont été couronnés : Boîte à Clés, Productions SMP et la Microbrasserie Saint-Pancrace. Ils se dirigeront vers Montréal le 18 novembre pour la Coupe provinciale des Start-up.

Sept-Îles est l’une des quatre villes retenues dans l’ensemble du Québec où s’est arrêtée la Caravane régionale de l’entrepreneuriat (CRE). Organisée par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), la CRE est une compétition s’adressant aux «start-ups», soit les jeunes entreprises de moins de cinq ans, tout secteur d’activité confondu.

Mirka Boudreau, entrepreneure septilienne et membre du comité directeur du RJCCQ, assure que l’opportunité est unique en son genre. La visibilité que permet une telle compétition est «monstre» et la formation offerte «vaut de l’or» souligne-t-elle.

La CRE vise à accompagner des «start-ups» dans le but de les encadrer et les soutenir pour qu’elles puissent surmonter leurs enjeux de croissance, et ce, grâce aux conseils d’experts et de mentors spécialisés qui les assisteront tout au long du processus.

Soirée de «pitch»

Dans une formule compétition de «pitch» (présentation rapide), les entreprises nord-côtières ont défilé devant le jury vendredi soir, au Centre des Congrès de Sept-Îles. Sur les sept participants, seuls trois finalistes se sont ainsi taillé un chemin jusqu’à la finale régionale.

«Les membres du jury ont eu la tâche difficile de choisir les entreprises dans lesquelles ils voyaient le plus grand potentiel de croissance. Ce qui nous a tous marqués, c’est la fierté des jeunes entrepreneurs de la région, le sentiment d’appartenance et la volonté de collaborer ensemble», a fait valoir Marie-Michèle Lemay, directrice générale du RJCCQ.

C’est ainsi l’agence de communication Boîte à clés, la Microbrasserie Saint-Pancrace et les Production SMP qui ont su charmer les membres du jury et captiver l’auditoire. Les trois gagnants iront faire face à neuf autres start-ups à Montréal, le 18 novembre, dans le cadre de la Coupe provinciale des Start-up. L’entreprise qui saura se démarquer aura alors l’opportunité de représenter le Québec à la compétition internationale «Get in the Ring» 2019, un tremplin «exceptionnel».