L’action se passe le 15 juin pour le 27e Triathlon de Port-Cartier

Port-Cartier s’animera de la 27e édition de son Triathlon, ce samedi 15 juin, au Complexe récréatif et culturel (CREC) et ses environs. Des centaines d’athlètes seront du rendez-vous pour du dépassement de soi à la natation, au vélo et à la course à pied.

Si la compétition n’est que samedi, ça s’activera dès vendredi au CREC avec le pré-accueil de 19h à 20h, moment pour la remise du «kit» de l’athlète. Ce même processus sera possible samedi matin entre 7h et 8h pour les participants des catégories adultes et U17. Ça sera l’occasion pour la numérotation des participants et la remise des puces de chronométrage. L’organisation invite les gens à s’assurer qu’aucun pied de vélo, ni miroir ne se retrouvent sur le vélo.

Pour les jeunes des catégories Jeux du Québec et les personnes inscrites dans le volet familial, les mêmes opérations se feront sur l’heure du midi.

À 9h, ce sera les premiers départ pour les adultes et U17, tant en triathlon qu’en duathlon. Pour les autres catégories, ça s’effectuera à compter de 14h. La remise des médailles se fera au gymnase du CREC sur l’heure du dîner pour les épreuves du matin et après les compétions de l’après-midi pour les catégories des Jeux du Québec. La journée se terminera avec un 4 à 6.

Horaire et autres

Pour tous les détails entourant l’horaire, la règlementation, le parcours, la zone de transition et autres informations, consultez le site Internet au www.triathlondeportcartier.com ou renseignez vendredi soir au CREC.

Prudence!

L’organisation demande à la population d’être vigilante et prudente lors du déroulement du Triathlon de Port-Cartier. Il est possible d’en savoir plus sur les rues qui seront fermées et autres consignes via cette publicité.