L’ACEQ récompense ses bénévoles

Parmi les bénévoles récompensés par l’Association du cancer de l’Est du Québec lors de son Gala de reconnaissance, qui a eu lieu le 5 décembre à Rimouski, on retrouve deux Septiliens, soit Sylvie Dickner et Étienne Vallée à qui une statuette a été décernés.

Sylvie Dickner s’implique depuis 2012 au groupe d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige Sept-Îles qui offre des activités de groupe aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.

De son côté, Étienne Vallée en était à sa huitième participation au Défi Têtes à prix. Âgé de 14 ans, il a agi à titre de tête d’affiche pour son édition 2019. Par ce geste, il espère réussir à sensibiliser d’autres jeunes à la cause.

L’Association du cancer de l’Est du Québec offre un soutien aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. Il peut prendre plusieurs formes. Cet organisme à but non lucratif gère également l’hôtellerie Omer-Brazeau à Rimouski qui permet d’héberger à coût moindre les gens qui doivent se déplacer pour recevoir des traitements.