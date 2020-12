L’Académie de judo de Sept-Îles s’apprête à vivre ses derniers moments dans son dojo

Une page d’histoire se tournera vraisemblablement ce mercredi soir du 16 décembre pour l’Académie de judo de Sept-Îles. Le dojo actuel, du deuxième étage du Centre socio-récréatif, accueillera les judokas pour ses derniers cours. Après les Fêtes, les entraînements et les compétitions se tiendront dans un nouvel espace, près du double plus grand, l’ancienne piscine du même édifice.

Le dojo actuel a été inauguré en 1975. Plusieurs judokas ont défilé au cours de ses 45 ans d’histoires.

Le directeur technique de l’Académie de judo, David Beaudin, est partagé par un mélange d’émotions.

« Il y a la nostalgie vu que ça fait 45 ans. Il y en a eu beaucoup de monde au dojo, et beaucoup de souvenirs. On a aimé ça s’entraîner là », a mentionné celui qui compte 33 ans d’histoires à l’Académie. « D’un autre côté, c’est positif, car on s’en va pour mieux. Ce sera un beau transfert, mais il y a un mélange de feelings », a-t-il renchéri.

Cette page d’histoire se tournera sobrement, contexte de la pandémie oblige. Certains des judokas de la première heure y seront.

L’Académie de judo de Sept-Îles devrait entamer un nouveau chapitre dans la semaine du 11 janvier 2021. Advenant un retard dans les derniers travaux au nouveau dojo, elle pourrait étirer sa présence dans son lieu actuel d’une semaine ou deux. Son nouvel emplacement pourra accueillir plus de judokas sur les tatamis, mais également des parents dans les estrades.