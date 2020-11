La 15e édition de la revue Littoral vient de sortir

Le groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (Grénoc) du Cégep de Sept-Îles vient de sortir la 15e édition de sa revue Littoral. Un lancement officiel a eu lieu dans le hall du Cégep mardi 24 novembre.

Littoral a cette fois thème principal le fleuve Saint-Laurent. Suzanne Robillard, chargée de projet, a précisé « le fleuve immuable et mouvant, le fleuve insaisissable et inspirant. » On retrouve au travers des pages des textes variés notamment d’une auteure russe qui fait une analogie entre le Saint-Laurent et la Volga.

On y retrouve aussi des textes de Monique Durand, auteure et chercheuse au Grénoc, d’Yves Thériault et de Sylvie Drapeau ainsi que des textes inédits. Denis Thériault y publie notamment un extrait de son prochain roman.

Natashquan y a une place de choix avec des extraits des Journaux de bord de Bernard Landry. Puiser dans l’histoire régionale permet de flairer l’air du large. Pierre Rouxel présente certains extraits des auteurs Placide Vigneau, Claude-Antoine Ternet et Charles Lebel Therrien qui ont tous fréquenté le fleuve.

« Les explorateurs, les colons et les missionnaires arrivaient certes par la mer, mais étaient prompts à aller découvrir le territoire. Steve Dubreuil et Pierre Rouxel nous proposent de suivre le parcours du père La Brosse jusqu’à la Côte-Nord. Paul Charest s’intéresse aux écrits portant sur les missions de la Côte-Nord de Charles Arnaud », précise Suzanne Robillard.

Vous pouvez trouver Littoral dans le catalogue de la maison d’édition Septentrion et en version numérique, et en librairie.