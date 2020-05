La Ville rend hommage à une bénévole

Sans la crise de la COVID-19, la Ville de Sept-Îles aurait tenu sa soirée de gala à destination des bénévoles en avril. Cette 40e édition n’ayant pu avoir lieu, « il était impensable de passer sous silence l’engagement de sœur Ginette Simard, récipiendaire du premier prix Hommage créé pour l’occasion», précise la Ville.

Le 29 avril, le maire, Réjean Porlier, accompagné de la conseillère de district, Guylaine Lejeune, a remis à sœur Ginette un trophée soulignant toute une vie d’engagement au bénéfice de la communauté septilienne.

Pour lui : « L’engagement de sœur Ginette est hors du commun. Elle laisse derrière elle un héritage impressionnant, non seulement pour les familles du parc Ferland, mais pour toute la collectivité. Elle a marqué et marquera les esprits et les cœurs pour encore bien longtemps! »

Un parcours bien rempli

Infirmière de profession, sœur Ginette est arrivée à Sept-Îles en 1976, accompagnée de trois autres Filles de la Sagesse, sa communauté religieuse. Elles s’installent au parc Ferland avec comme mission de soutenir les familles et la jeunesse.

« Afin de répondre aux nombreux besoins de la communauté, elle met en place de différentes initiatives tel : les Chantiers jeunesse-loisirs, le Centre de dépannage du parc Ferland, la garderie C’est à ton tour de jouer et le Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli. Avec plus de quarante ans d’engagement actif dans le milieu, sœur Ginette aura su toucher plus d’une génération!», précise la Ville.

« Tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer sœur Ginette sont d’accord pour dire que c’est une femme qui possède des qualités humaines hors de l’ordinaire ! » souligne Marie-Ève Desrosiers, directrice du Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli et résidente de Ferland.

« Sœur Ginette a toujours fait partie de ma vie. Elle m’a toujours acceptée et écoutée lorsque j’avais besoin de me confier. (…) Une fois adulte, j’ai pu l’aider à mon tour en donnant de mon temps au centre de dépannage », mentionne Lana Gagnon, résidente du secteur Ferland.