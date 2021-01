La Ville de Sept-Îles veut aller de l’avant avec un nouvel hôtel de ville

Les jours de l’actuel hôtel de ville de Sept-Îles semblent comptés alors que le conseil municipal a indiqué à la séance du conseil du 25 janvier qu’il avait l’intention d’aller de l’avant avec la construction d’un nouveau bâtiment.

Le conseil a d’ailleurs décidé de ne pas attribuer de citation patrimoniale à l’hôtel de ville qui est situé au 546 rue de Quen. Une telle citation aurait accordé un statut légal au bâtiment et aurait obligé son propriétaire à en assurer la protection.

Pour le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, trois éléments expliquent cette décision. Tout d’abord, la Ville a besoin de plus d’espace pour répondre aux besoins de ses différents services municipaux et le bâtiment actuel, même rénové, ne conviendrait pas. Ensuite, il y a l’élément financier. Le maire indique que les réparations à l’hôtel de ville coûteraient environ 12 M$, mais qu’il faudrait ajouter entre 5 et 8M$ pour réintroduire les éléments patrimoniaux du bâtiment. Finalement, la Ville de Sept-Îles veut aussi collaborer avec le CISSS de la Côte-Nord qui a besoin d’espace pour procéder à un agrandissement de l’hôpital et ajouter des stationnements.

La Ville de Sept-Îles est actuellement en négociation avec le CISSS de la Côte-Nord pour que ce dernier acquière l’hôtel de ville actuel.

Un nouvel hôtel de ville

Toujours durant la séance du conseil, le maire a indiqué que le futur hôtel de ville pourrait être construit entre le centre socio-récréatif et le boulevard Laure. Réjean Porlier affirme : « ce site permettrait la mise en valeur de l’hôtel de ville et il y a des avantages par rapport à la proximité des autres infrastructures municipales ». Le coût d’un nouvel hôtel de ville qui répondrait aux besoins de la Ville est estimé entre 16 et 20 M$.

Le maire indique que les citoyens auront l’occasion de se faire entendre au cours des prochaines semaines avec le processus du règlement d’emprunt pour la construction d’un nouvel hôtel de ville. Il espère que les débats se feront de façon respectueuse.