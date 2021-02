La Ville de Sept-Îles s’adapte pour la semaine de relâche

La semaine de relâche approche à grands pas. Le Service des loisirs et de la culture de la ville de Sept-Îles ont donc dû s’adapter cette année (pandémie oblige) pour proposer aux parents et aux enfants des idées pour bouger et s’amuser.

L’accent sera mis sur les activités à pratiquer tout seul ou en famille, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les horaires des bains libres au complexe aquatique et du patinage libre à l’aréna Guy Carbonneau ont été bonifiés pour l’occasion. Il sera aussi possible de réserver les différents plateaux récréatifs pour pratiquer différentes activités comme le badminton, la danse, les arts martiaux, le hockey…

Des activités animées à l’extérieur sont également prévues à l’arrière du Centre socio-récréatif, où une glissade sera aménagée pour l’occasion.

Secteurs périphériques

Dans le secteur Clarke, le traditionnel Bal des neiges est remplacé par une programmation d’activités extérieures. Du côté de Gallix, on mise sur la patinoire, la glissade et le sentier de raquette pour dégourdir les jeunes de 6 à 17 ans. Il sera aussi possible d’y réserver le Café-jeunesse pour se divertir en famille.

Une semaine en arts

Pour les amateurs d’art et de culture, le Musée régional de la Côte-Nord vous invite à venir découvrir ses récentes expositions, tout comme Panache Art actuel qui présente, l’expo Dessine-moi le Nord, inspirée du Petit Prince. Sans oublier les tout-petits qui sont conviés au spectacle d’Ari Cui Cui, le dimanche 7 mars, à la salle Jean-Marc-Dion. De plus, Cinésept propose deux programmes de courts métrages en formule ciné-parc.

Préparez vos skis !

Pour les amateurs de glisse pourront profiter du congé pour pratiquer leur sport presque à volonté, que ce soit au Centre plein air du Lac des Rapides, ouvert du mercredi au dimanche, ou à la Station Gallix, vers laquelle le service de transport par autobus sera offert tous les jours, à compter du jeudi 25 février.

Vous pouvez trouver les horaires des activités et les modalités de réservations en ligne sur le site de la Ville de Sept-Îles. septiles.ca