La Ville de Sept-Îles embauche 16 pompiers

La Ville de Sept-Îles a approuvé la création de 16 postes de pompiers permanents. Le manque de ressources humaines mettait la municipalité dans une situation de risque.

« Depuis quelques années, on a excessivement de difficulté à embaucher des pompiers à temps partiel. On avait fait une tentative en tentant d’embaucher des pompiers en garantissant 20 heures. Mais ça ne s’est pas avéré être un succès. Pour être en mesure d’avoir un service incendie qui répond aux exigences du plan de couverture de risque, on est rendu à cette étape aujourd’hui », a mentionné le maire, Réjean Porlier.

« C’est pour améliorer la protection, a renchéri le directeur général, Patrick Gwilliam. Le recrutement est devenu très difficile. On a essayé de pallier à ça de plusieurs façons. Maintenant on va essayer avec des pompiers permanents. De cette façon, on va s’assurer d’avoir une couverture complète. »

Selon le rapport annuel d’activité 2017 du schéma de couverture de risque, le service de sécurité incendie de Sept-Îles comptait 9 officiers et 36 pompiers à temps partiel.