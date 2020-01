La Ville de Sept-Îles demande l’aide des citoyens de Place la Boule pour une fuite d’eau

La Ville de Sept-Îles fait appel aux résidents de Place la Boule pour localiser une fuite d’eau qui a cours depuis quelques semaines.

« Ce n’est pas une fuite apparente. À la sortie du puits, on sait la consommation moyenne et qu’en hiver ça augmente un peu, mais là c’est monté en flèche et ça dure depuis quelques semaines », indique le directeur ingénierie et travaux publics à la Ville de Sept-Îles, Michel Tardif.

Ce qui complique la tâche, c’est qu’à Place la Boule une partie des conduites d’eau se trouve dans les cours arrière des résidences.

La Ville demande donc aux résidents de la Place à La Boule de communiquer avec le service des travaux publics (418 964-3300) s’ils aperçoivent quelque chose d’anormal sur leur terrain par rapport à l’eau afin qu’il puisse intervenir rapidement.