La Ville de Sept-Îles anticipe un surplus pour 2020, mais…

Les chiffres de l’état comparatif estimé des revenus et des dépenses pour 2020 peuvent faire sursauter, mais il ne faut pas s’emballer. Dans l’excédent budgétaire estimé à 7,4 millions de dollars, quelque 5 millions de dollars devront être remboursés dans les deux prochaines années.

Près de la moitié de l’excédent, soit 3,5 M$, sera affectée à la colonne des dépenses en 2021 pour le remboursement de l’emprunt du règlement dans le dossier de l’affaissement des sols dans le secteur haut Sainte-Famille. « Il y aura un impact direct », a souligné le maire Réjean Porlier.

Dans les surplus estimés, il y a aussi une aide de 1,6 million de dollars reçus du gouvernement du Québec (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation) pour faire face à la pandémie. La Ville étalera sur deux ans le remboursement. « Il y a beaucoup d’inconnus dans le dossier de la COVID. On l’a géré de façon conservatrice, parce qu’on avançait un peu à l’aveuglette comme toutes les villes du Québec. C’est difficile de prévoir comment ça allait se passer au niveau des dépenses », a précisé M. Porlier.

La Ville de Sept-Îles a également engendré plus de revenus via la vente de terrains domiciliaires et industriels pour une valeur de 600 000$. Il y a également eu réduction des dépenses de 1,3 million de dollars en raison de l’arrêt temporaire de certaines activités en raison de la COVID ainsi qu’une variation de revenus et de dépenses de l’ordre de 400 000 dollars.

Ce bas de laine de quelque 9 millions de dollars qu’aura la Ville se voudra important dans la planification budgétaire de 2021, mais également pour les projets majeurs à venir, la réfection du boulevard Laure, en partenariat avec le MTQ, et le complexe multisport. Sur ce dossier, la Ville demeure confiante et elle s’attend à une réponse du gouvernement en décembre.

« Une partie de ce surplus devrait être affectée au budget de fonctionnement et d’investissement de la municipalité afin de minimiser autant que possible l’impact d’une hausse du taux de taxes pour les citoyens et les entreprises », a indiqué la conseillère aux communications, Amélie Robillard, par voie de communiqué.

La Ville de Sept-Îles adoptera ses prévisions budgétaires pour l’année 2021 le 15 décembre prochain lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.