La Ville de Sept-Îles a un poste de libre sur son comité consultatif d’urbanisme

La parole et l’implication est aux citoyens pour un poste au sein du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sept-Îles.

La municipalité sollicite la population pour combler le poste « membre citoyen » présentement vacant.

« Le rôle du comité est d’échanger et d’analyser divers dossiers d’urbanisme afin d’émettre des recommandations au conseil municipal concernant des actions, des programmes ou des interventions dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme », précise le communiqué de la Ville de Sept-Îles.

Les rencontres du comité d’urbanisme ont lieu en semaine, après 16h. Une ou deux réunions sont à l’horaire par mois.

Les personnes intéressées, qui doivent être âgées de 18 ans ou plus et être citoyenne de la Ville de Sept-Îles, doivent faire parvenir une courte lettre indiquant leurs expériences et leurs motivations à participer au comité consultatif d’urbanisme.

Elles doivent acheminer le tout à : Mme Marie-Claude Dubé, Service de l’urbanisme, 546, avenue De Quen Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 ou par courriel à marie-claude.dube@ville.sept-iles.qc.ca Les candidatures devront être reçues au plus tard le 28 février.