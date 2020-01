La Ville de Sept-Îles a déjà un plan d’action en vigueur pour le plastique à usage unique

Le plastique à usage unique ne fait plus partie, ou presque, du décor des bâtiments et services municipaux ainsi que des corporations de la Ville de Sept-Îles depuis près d’un an. Sans pour autant avoir de politique écrite en place comme la Ville de Baie-Comeau, qui a annoncé lundi son bannissement pour juin 2020, la municipalité a mis en place un plan d’action en mars 2019.

« C’est déjà en vigueur pour nous, indique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam. C’est appliqué dans nos bâtiments et corporations autant que possible. »

Le plan d’action a découlé d’une orientation à prendre de la part du conseil municipal il y a près d’un an. Un suivi est assuré de temps à autre.

Partout où elle le pouvait, la municipalité à enlever le plastique à usage unique. « On ne peut pas être parfait à 100%. On a réduit de 90-95 % », ajoute-t-il. « Même les cups de lait à l’hôtel de ville ont été remplacés par des pintes. On a fait un bon ménage ».

Seul le Service incendie de la Ville de Sept-Îles utilise encore des bouteilles d’eau en plastique, nécessaires pour les pompiers lors d’interventions, question de se réhydrater, mais aussi en raison de « la contamination des habits lors des incendies ». Et ses bouteilles ne sont disponibles que dans le cube d’urgence, a fait savoir M. Gwilliam.

D’autres exceptions peuvent aussi être rencontrées. Le directeur général soutient que les mesures sont plus difficiles à appliquer pour certains de ses organismes partenaires, qui voient tout de même à réduire le plastique.

La Ville de Sept-Îles procèdera prochainement à la formation d’un comité sur le dossier pour d’autres solutions à appliquer. « On veut s’attaquer au styromousse », conclut M. Gwilliam.