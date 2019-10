La Ville de Port-Cartier récupère l’église Saint-Alexandre

L’église Saint-Alexandre est redevenue la propriété de la Ville de Port-Cartier. La municipalité a perdu sa cause en arbitrage contre ArcelorMittal qui demandait l’abandon du bail.

En 2011, la municipalité avait cédé l’église Saint-Alexandre à la compagnie minière. ArcelorMittal et le Cégep de Sept-Îles désiraient en faire un centre de formation.

La Ville et ArcelorMittal avaient alors signé un bail emphytéotique en 2011. Il s’agit en quelque sorte d’un bail à long terme dont la durée minimale est de 10 ans.

Comme ArcelorMittal n’avait plus besoin des locaux, elle a demandé l’abandon de l’emphytéose, ce que la Ville contestait.

« Ils ont décidé qu’ils n’en avaient plus besoin et veulent maintenant mettre fin au bail. Nous, on est perdants dans cette histoire-là », mentionnait le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, lors d’une entrevue donnée au Nord-Côtier l’an passé.

La municipalité a finalement perdu sa cause en arbitrage. Le maire en a fait l’annonce lors de la dernière séance du conseil municipal le 15 octobre dernier.

M. Thibeault a refusé de commenter le dossier.