La vaccination COVID-19 se fera à Sept-Îles pour le moment

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a débuté cette semaine au Québec. Pour la Côte-Nord, pour le moment, seule Sept-Îles sera le lieu où il faudra se faire vacciner.

« La vaccination débutera dans la plupart de ces lieux dès la semaine du 21 décembre. Les doses que nous recevrons du fabriquant Pfizer nous permettront de vacciner dans les semaines du 21, 28 et 4 janvier. Les sites ont été déterminés afin de maximiser la vaccination des groupes prioritaires », précise le ministère de la Santé par voie de communiqué.

Plusieurs lieux ont été désignés pour cette campagne de vaccination qui concerne pour le moment les personnes en CHSLD et les travailleurs de la santé. Pour la Côte-Nord ce sera l’hôpital de Sept-Îles.

« Le Québec se préparait depuis plusieurs semaines à l’arrivée du vaccin afin d’être prêts à commencer la vaccination dès la réception des doses. Comme nous l’avions dit, nous recevrons de nouvelles doses la semaine prochaine et nous serons prêts à vacciner dans ces régions lorsque les vaccins arriveront. Nous avons tout mis en œuvre afin de protéger les personnes les plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé le plus rapidement possible », précise Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

D’autres sites seront sans doute ouverts par la suite mais pour le moment seuls 21 sont prévus pour tout le Québec la semaine prochaine.