La vaccination contre l’influenza prend fin

La campagne de vaccination contre l’influenza s’est terminée vendredi (8 janvier) au Québec. Même si les résultats restent à comptabiliser sur la Côte-Nord, tout semble poindre vers un copier-coller de l’édition 2019-2020.

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord confirme qu’environ 20 000 doses du vaccin ont été administrées depuis le début de la campagne le 1er novembre.

En cette période de pandémie, les mesures sanitaires sont venues changer les façons de faire pour la vaccination. Finis les files d’attente et les rassemblements pour recevoir le vaccin. Les gens ont dû prendre rendez-vous.

Et bonne nouvelle en cette sombre période de pandémie de COVID-19, aucune activité grippale n’a encore été observée sur la Côte-Nord, tout comme dans le reste du Québec d’ailleurs. Le retour des jours froids rime souvent avec des cas de grippe. Même si d’une année à l’autre la situation peut être différente, le virus de l’influenza circule normalement à ce moment-ci de l’année, selon le CISSS.

« Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, plusieurs mesures mises en place afin de limiter les contacts entre les personnes, telles que la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains, ont également contribué à réduire la transmission d’autres virus respiratoires. Les experts remarquent que la propagation de l’influenza a grandement diminué et que l’indice d’activité grippale est presque nul depuis avril dernier, tant au Québec que dans le reste du Canada », peut-on lire d’ailleurs dans un communiqué transmis par le ministère de la Santé et des Services sociaux la semaine dernière.

Fait à noter, même si la campagne de vaccination prend fin, les établissements de santé de la Côte-Nord conservent tout de même des doses du vaccin pour répondre à d’éventuelles demandes.